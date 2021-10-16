«شاكر» يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، والذي يوفر الربط المباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين، بحضور الوفد المرافق له في زيارته لجمهورية قبرص لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء فى مصر وقبرص.

أهداف مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة وتحفيز التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة وتعزيز المزيد من التطوير، وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة.

المشروع يمثل التعاون الاستراتيجي بين مصر وقبرص

وقالت وزارة الكهرباء، في بيانها، إن المشروع يمثل جزءا مهما من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة

الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط سوف يعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التى تزخر بها القارة الأفريقية.