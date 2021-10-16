يبحث العديد من المواطنين، خلال الفترة الحالية، عن طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان الرابع عشر، والتي لها أكثر من طريقة وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر.

6 خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

1 - يجب أولًا على صاحب طلب الشقة السكنية في الإعلان 14 الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي يُمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - يظهر أمام صاحب الطلب الصفحة الرئيسية لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وينبغي هنا عليه الضغط على أيقونة «استعلام عن حالة الطلب» والتي توجد في نهاية الصفحة الرئيسية من الأسفل.

3 - بعد الضغط على «استعلام عن حالة الطلب»، يجب على صاحب الطلب إدخال جميع البيانات المطلوبة، وهي كل من رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي» لصاحب الطلب، مع كتابة كلمة السر «كلمة المرور».

4 - في حالة نسيان كلمة السر، يجب على صاحب الطلب الضغط على «نسيت كلمة المرور»، وفي هذه الحالة سيتم إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب الطلب، وسيتم إرسالة رسالة نصية على هذا الرقم تتضمن كلمة المرور الجديدة.

5 - وبعد إدخال البيانات المطوبة، يتمّ الضغط على «تسجيل الدخول»، وستعود وقتها إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى، ويجرى الضغط مرة أخرى على «استعلام عن حالة الطلب»، وسيظهر بعدها كل التفاصيل الخاصة بحالة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر.

طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

- الطريقة الأولى هي إرسال رسالة نصية من خلال الموبايل مكتوب بها الرقم القومي عبر هذه الأرقام: 5777 أو 5999 أو 1188.

- الطريقة الثانية هي الاتصال عبر الرقم الساخن وهو 0900711117، مع إدخال جميع البيانات المطلوبة.