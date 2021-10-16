حبس المتهم بقتل نجل شقيقه في القليوبية 4 أيام

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم، بحبس المتهم بقتل نجل شقيقه طعنا بآلة حادة في رقبته، في قرية كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ولفظ نجل شقيق المتهم أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تصرح بدفن الجثة

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثة لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بتسليم الجثة لذويه لدفنها.

ورود إخطار بوقوع الحادث

وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر، قد تلقي إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي، بوصول المدعو « ع. ي. ع»، 22 سنة، حداد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة، وتبين أن الإصابة وقعت نتيجة وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعمه.

وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن عم المجني عليه هو مرتكب الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة إثر خلافات بينهما.

وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه طعن نجل شقيقه في الرقبة بآلة حادة أدت لوفاته، ونُقلت جثة المجني عليه لمستشفى بنها العام لتشريحها بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، كما تبين تلقي المجني عليه عدد من الطعنات، والتي أودت بحياته في الحال. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق‏ات.