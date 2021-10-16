كيف يراعي الإسكان البديل طبيعة المواطنين؟.. «حظيرة لكل بيت»

في إطار سعي الدولة بمختلف أجهزتها التنفيذية للقضاء على المناطق غير الآمنة، من خلال صندوق تطوير العشوائيات، من أجل استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة إلى جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة.

حظيرة أمام كل بيت لسكان مشروع زهور 15 مايو

وتحدث الرئيس عن حجم المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، مطالبا بالقضاء على تلك الظاهرة بعدما تخطت نسب المخالفات لمستويات مرتفعة، لافتا إلى أن مشروع زهور 15 مايو هو السكن البديل لمتضرري أحداث السيول التي حدثت في مارس العام الماضي، التي شهدت تضرر عدد كبير من سكان منطقة الزرايب، وتم إنشاء منطقة زهور 15 مايو التي تحتوي على 1008 وحدات سكنية و834 حظيرة لتوفير بيئة عمل كاملة تتناسب مع طبيعة عمل الأهالي وغيرها من المرافق والخدمات.

إشارة الرئيس السيسي إلى تصميم المساكن البديلة بما يناسب حياة السكان وطبيعة عملهم بقوله: «عملنا حظيرة أمام كل بيت»، تأتي في إطار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للسكان والتأهيل المهني، والاهتمام بالتنمية الزراعية، وأخيرا الاهتمام بتوفير سكن كريم يناسب السكان حسب طبيعة نشاطهم وعملهم، وفق ما يقول الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية والموارد البشرية في بداية حديثه لـ«الوطن».

الدولة تراعي المواطن

وتابع «شحاتة» في حديثه عن المدن الجديدة، واصفا إياها بـ«ترجمة حقيقية للمحافظة على الأجيال الحالية والمستقبلية» حتى ينشأوا في حياة آدمية كريمة بشكل منظم وفقا للمواصفات المطابقة للحياة الجيدة «الدولة بتراعي المواطن في كل التفاصيل عشان يعيشوا مرتاحين»، بحسب تعبيره.

وحديث الرئيس السيسي عن أهمية المشروعات الجديدة ومشاريع الإسكان، أشار إليه الدكتور ياسر شحاتة، بأن بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري هو الكنز الحقيقي لأي أمة تريد النهوض والتقدم في كل مناحي الحياة.