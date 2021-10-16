المدن الجامعية بسوهاج تبدأ تسكين طلابها غدا

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة الوضع الراهن لاستقبال الطلاب ومواعيد التسكين للعام الدراسي الجديد 2022/2021، بحضور عدد من قيادات الجامعة، منهم الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة.

استئجار مبنى لاستكمال تسكين الحالات الاجتماعية

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، إنه في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب ومساعدة أسرهم، تمت الموافقة على تسكين جميع حالات وفاة ولي الأمر أو الانفصال المقدمة من الطلاب، وذلك منذ بدء تلقي الطلبات حتى يوم 6 أكتوبر الماضي، حيث بلغ عددهم 148 طالبة و61 طالبا، وذلك من طلاب الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد.

وقال الدكتور صفا محمود السيد، أنه تمت الموافقة على تسكين 72 من الحالات الاجتماعية للطالبات الذين تقدموا ببحث اجتماعي وذلك بمقر الجامعة الجديد، كما سيتم استئجار مبنى المعونة خلف شارع الإذاعة بغرب مدينة سوهاج، وذلك لاستكمال تسكين الحالات الاجتماعية الخاصة بالطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه سوف يتم الاعلان عن الأسماء المقبولة خلال الساعات المقبلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية للجامعة، وسوف يتم استقبال جميع طالبات كليات مقري الجامعة القديم والجديد، وطلاب كليات المقر الجديد ، حيث سيتم تسكين الطالبات غدا الأحد الموافق 17 اكتوبر، والطلاب يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر، أما المتأخرين عن التسكين فسيتم استقبالهم يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.