وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض ADEX 2021 بكوريا الجنوبية: ينطلق في 19 أكتوبر

المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، يتوجه غداً الأحد، إلى كوريا الجنوبية، لحضور فعاليات معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع ADEX 2021، والمقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

فرص تطوير نظم التسليح والذخائر

مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا المعرض تعد فرصة هامة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية، وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي، لإنتاج وتطوير نظم التسليح والذخائر.

لقاءات رؤساء الشركات

وزير الدولة للإنتاج الحربي من المقرر أن يلتقي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة خلال فاعليات المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم دعوة الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX 2021 المزمع إقامته بمصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

430 عارض من 31 دولة

يشار إلي أن ADEX يقام كل عامين ويعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، حيث شارك في النسخة السابقة من المعرض عام 2019 عدد 430 عارض من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية من 31 دولة، وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.