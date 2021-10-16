غلق لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021 وإتاحة التنسيق لمستنفذي الرغبات

أعلن الدكتور محمد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، ورئيس قطاع كليات الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية غلق لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021-2022، وإتاحة التنسيق المباشر للطلاب الذين استنفذوا الرغبات من خلال المكتب المختص التابع لإدارة الجامعات الأهلية الجديدة والموجود بمنطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة، موضحاً أنَّ مرحلة القبول من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية انتهى لجميع الشهادات «الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية».

لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021-2022

وأوضح رئيس قطاع كليات الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021، استمر فترة إتاحة لمدة تزيد على شهر ونصف منذ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية و الأجنبية وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2021، مضيفاً أنَّ الطلاب تقدموا من خلال الموقع وتم بعد ذلك تحديد فترة الامتحانات «اختبارات القبول»، وبعدها تمّ الإعلان عن النتائج وإرسال نتيجة القبول لمن اجتاز اختبارات القبول وحقق المجموع الإعتباري.

لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021 للطلاب الجدد

وأضاف رئيس قطاع كليات الهندسة، أنَّ نتيجة القبول بالجامعات الأهلية تم إرسالها للطلاب عبر الإيميل الخاص بهم، وتمّ تسجيله وفتح حساب خاص بهم عبر لينك التقديم في الجامعات الأهلية 2021 الذي تمّ إتاحته من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند الإعلان عن تقيدم الجامعات الأهلية الجديدة، موضحة أنَّ الموقع يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الطلاب لمعرفة كل المعلومات عن الجامعات الأهلية والالتحاق بالكليات، من طرق تقديم وبرامج دراسة ومصروفات وطرق دفع وإمكانيات وعقود شراكة وتوأمة مع جامعة أخرى.