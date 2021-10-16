مواعيد عرض برنامج هنيدى شو.. الحلقة الأولى تنطلق الجمعة

يتساءل الجمهور عن مواعيد عرض برنامج هنيدى شو، الذي يقدمه الفنان الكوميدي محمد هنيدي على قناة «المحور»، والذي يعتبر التجربة الأولى بالنسبة له في مجال تقديم برامج الـ«توك شو»، ويستضيف من خلال الحلقات مجموعة من أبرز نجوم الفن والرياضة والمجتمع في فقرات متنوعة يغلب عليها الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأولى عددًا من المفاجآت.

مواعيد عرض برنامج «هنيدى شو»

وكشفت قناة «المحور» الفضائية، مواعيد عرض برنامج «هنيدى شو»، حيث من المقرر أن يبدأ إذاعة الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المقرر أن يعرض البرمو الدعائي للبرنامج خلال الأيام المقبلة.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، «بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات»، متابعًا: «حصريًا على قناة المحمور الجمعة 22 أكتوبر».

فكرة برنامج «هنيدي شو»

برنامج «هنيدي شو» من إخراج أكرم فاروق، وتدور فكرة البرنامج حول عمل من أعمال الفنان الكوميدي، ويستضيف عدد من النجوم الذين شاركون بطولة العمل للحديث عن كواليسه واستعادة ذكرياتهم حول العمل، إضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية، ومن ضم الضيوف في الحلقات الأولى الفنان أحمد السقا عن تجربته معه في فيلم «همام في امستردام»، إضافة إلى شريف منير ومدحت صالح عن مسرحية «حزمني يا».

ويعيش الفنان محمد هنيدي حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتقديم مسرحيىة جديدة بعنوان «سلام مربع» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتعرض للمرة الأولى في 26 أكتوبر الجاري، وهي من إخراج خالد جلال، وبطولة مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم الفنان محمد ثروت.