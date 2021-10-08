حكاية النصب على محمد هنيدي في 3 جنيهات: «لمعت الجزمة لـ 3 شهور قدام»

كشف الفنان محمد هنيدي، أنه تعرض من قبل للعديد من وقائع النصب، إلا أن أكثر واقعة من بين كل هؤلاء يتذكرها، هي حين نُصب عليه في 3 جنيهات بسبب رغبته الدائمة في «تلميع» الحذاء الخاص به طوال الوقت، حين كان شابا يافعا بمرحلة الثانوية العامة والجامعة.

وقال «هنيدي»، خلال الجزء الثاني من حديثه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنه كان شابا «قيما»، على حد وصفه، يعاني من هاجس في صغره يجبره دائما على «تلميع» حذائه، وكان الأمر لا يكلفة سوى 50 قرشا في كل مرة يلمع فيها حذاءه.

قابل محمد هنيدي عامل «تلميع» الأحذية بالعتبة

وأضاف الفنان، أنه في إحدى المرات وهو في طريقه إلى مدرسة الثانوي الخاصة به، قابل عامل «تلميع» أحذية بمنطقة العتبة، لافتا إلى أن العامل عرض عليه حينها «تلميع» حذائه «تلميعة» ستستمر طيلة ثلاثة أشهر مقبلة، دون أن يحتاج طوال كل تلك الفترة أن يلمعها من جديد.

العامل عرض على محمد هنيدي «تلميع» حذائه مقابل 3 جنيهات

ونبه «هنيدي»، أن العرض أغراه حينها، وسأله عن السعر الذي يريده هذا العامل في «تلميع» حذائه، فأخبره العامل أنه يحتاج إلى ثلاثة جنيهات مقابل هذا الأمر.

وأردف الفنان أنه كان يمتلك خمسة جنيهات في جيبه، فأعطى العامل ما يريده، وذهب ليركب الأتوبيس في طريقه إلى المدرسة وبمجرد أن ركب، وضع أحد الأشخاص قدمه على حذائه، وأفسد تلميعة حذائه.

وواصل «هنيدي»: «بمجرد ما ركبت الأتوبيس واحد داس على الجزمة بوظها، وأنا صدقته طبعا أنها تلميعة لـ 3 شهور قدام عشان عبيط، وبحب ألمع جزمتي على طول».

وكان قد حقق محمد هنيدي، نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بفضل أحدث تجاربه السينمائية «الإنس والنمس»، الذي طرح قبل شهور قليلة بالسينمات وحقق ملايين كثيرة من الجنيهات.