قصة علقة موت لـ محمد هنيدي بسبب شقيقته: «روَّحت متشال» (فيديو)

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة تعرض فيها للضرب المبرح من قبل أحد الأشخاص، وهو طفل صغير بالمرحلة الابتدائية، بعدما تشاجر معه بتحريض من شقيقته الصغرى، قائلا: «خدت علقة موت، وكانت خناقة مليش فيها يعني، أنا كنت في مدرسة، وأختي كانت في المدرسة اللي ورانا، ودي أس الخراب دي».

وأضاف «هنيدي»، خلال الجزء الثاني من حديثه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه فوجئ في إحدى المرات، بشقيقته الملتحقة بالمدرسة المجاورة لمدرسته، قادمة إليه وهي تبكي وتخبره بأن هناك من ضربها.

هنيدي عن واقعة ضربه في ابتدائي: «مش فاكر غير بونيات سريعة قبل ما أروح متشال»

وتابع الفنان: «قولتلها: مين اللي ضربك هو فين؟، قالتلي: هناك أهو وأنا قولتله هقول لأخويا».

وواصل «هنيدي»: «لقيت الواد جاي، وكان طولي مش ضخم ولا حاجة، بس بسم الله ما شاء الله الواد معضل».

وأكمل: «والله أنا ما لحقت حتى أتكلم معاها، لقيته جاي كدا ولسه رايح عليه أفهم الموضوع، لقيت بونيات سريعة أوي وده اللي أنا فاكره، قبل ما أروح متشال، والله حتى ما لحقت أقوله بتضرب أختي ليه».

وأوضح أن هذا الطفل حينها كان مشحونا للغاية، وهو أيضا كلام شقيقته له شحنه بدرجة كبيرة، ما جعلهما يتشاجران سويا ويصابان هما الاثنان، مازحا: «هي شاحنة، وشاحناني أنا، وإحنا الاتنين اتقطعنا، وهي واقفة ولا فيها حاجة».

وأكد «هنيدي»، أنه لا يتذكر أي مرة تشاجر فيها مع أحد بعد ذلك، مؤكدا أنه بمجرد نضوجه لم يدخل في أي شجار، ولكن في المرحلة الإبتدائية وهو صغير حدثت واقعة المشاجرة التي حكاها.