حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17-10-2021 في مصر

بعد أن شهدت جميع الأنحاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدأت من الجمعة الماضية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ أنَّه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون هناك طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل، يصل ارتفاع الموج فيه إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 30 17

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 30 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدرى 29 20

نخل 29 18

نويبع 33 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 38 24

أبو رماد 37 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.