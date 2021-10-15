حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 16-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا السبت، الموافق 16 أكتوبر من الشهر الحالي، في بيان لها صدر منذ قليل، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة في بيانها، أن اليوم تشهد البلاد ليلا طقسا لطيفا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافة هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع وجود شبورة ماشية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 32 20

نخل 31 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 31 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 24

الفيوم 34 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.