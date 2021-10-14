الأرصاد: تطورات جديدة في حالة الطقس خلال الأسبوع المُقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية حتى الأربعاء المقبل الموافق 20 أكتوبر، مُشيرة إلى حدوث تطورات في حالة الطقس خلال الأسبوع المُقبل، وانخفاض واضح في درجات الحرارة العظمى والصُغرى يصل 4 درجات، بحيث يكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، أضافت الهيئة أن الطقس يكون لطيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، خلال البيان الصادر عنها اليوم، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح ما بين 2:4 درجات مئوية، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 17 اكتوبر.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على البلاد

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب سيناء: الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد والتي جاءت كالتالي:

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

ونوّهت الأرصاد إلى وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر، يستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، موضحًا أن الطقس في الساعات المتأخرة من الليل يميل للبرودة حتى الصباح الباكر، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.