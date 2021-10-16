حالة الطقس اليوم 16-10-2021.. حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت في بيان لها، وذلك بعد أن شهدت كافة أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ يومين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن اليوم يشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة في بيانها، إلى أن اليوم تشهد البلاد ليلا طقسا لطيفا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع وجود شبورة ماشية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 28 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 30 23

دمياط 30 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدرى 32 20

نخل 31 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 31 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 24

الفيوم 34 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.