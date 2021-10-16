الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من غد الأحد لمدة أسبوع، لتشهد حالة الطقس اعتدالًا على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ستشهده شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سقوط أمطار حفيفة على السواحل الغربية

وأوضحت الهيئة، أنه هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية، لافتة إلى وجود غطاء من السحب المدارية يعبر البلاد من الجنوب الغربي حتى الشمال الشرقي، قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة تكون غير مؤثرة بسبب ضعف الرطوبة السطحية.

أمطار على مناطق متفرقة

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن طقس يومي الأحد 17 أكتوبر والاثنين 18 من نفس الشهر، تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية الشمالية.

ونوهت الهيئة بأن البلاد لن تشهد أمطارًا منذ يوم الثلاثاء 19 المقبل وحتى الجمعة، إذ تشهد تلك الأيام شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق ونشاطًا للرياح على مناطق أخرى.

درجات الحرارة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.