تعليم بني سويف: تقسيم الدراسة بـ«فاروق حامد» لإنهاء مشكلة الكثافة

اضطرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إلى تقسيم الدراسة بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بنظام الفترتين، بعد ارتفاع الكثافة الطلابية داخل فصول المدرسة إلى 133 تلميذاً في الفصل الواحد، حيث لجأ عدد من أولياء الأمور للشكوى لدى محافظة بني سويف، حيث أمر وكيل الوزارة بسرعة تقسيم اليوم الدراسي داخل المدرسة إلى فترتين، لحل المشكلة وتخفيض الكثافة إلى 55 تلميذاً.

وتلقت محافظة بني سويف شكوى مفادها ارتفاع كثافة الفصول داخل مدرسة «فاروق حامد» الابتدائية، في قرية «ميهوب الديب»، التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، حيث وصلت كثافة الطلاب داخل أحد فصول المدرسة إلى 133 تلميذاً، وعدم وجود فراغات في المدرسة.

محافظ بني سويف يوجه بتخفيض كثافة الفصول بمدرسة ابتدائية

وبناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمرو شحاتة، الذي كلف إدارة المتابعة بالمديرية بفحص الشكوى، من خلال زيارة ميدانية للمدرسة، تم المرور على الفصول، وتبين أن إجمالي التلاميذ بالمدرسة يبلغ 634 تلميذاً، مقسمين على 6 فصول، وكثافة الفصول مرتفعة، حيث تتراوح بين 99 و133 تلميذاً داخل الفصل الواحد، بسبب عدم وجود فراغات بالمدرسة.

تعليم بني سويف: تخفيض كثافة الفصول بالمدرسة إلى 55 تلميذًا بالفصل

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن تقسيم المدرسة إلى فترتين، الفترة الأولى للصفوف من الأول حتى الصف الرابع فترة صباحية، بواقع 8 فصول، والصفين الخامس والسادس فترة مسانية، بواقع 4 فصول، وأصبح عدد فصول المدرسة 12 فصلاً، وتراوحت كثافة الفصل ما بين 50 إلى 55 تلميذاً، مع التنبيه على مدير الإدارة التعليمية والتوجيهات المختلفة والتعليم الابتدائي بالإدارة بحل مشكلة العجز عن طريق الخدمة العامة والمتطوعين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.