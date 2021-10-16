«تعليم بني سويف»: 91% من المعلمين والإداريين تلقوا لقاح كورونا

أكد الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، متابعة تلقي العاملين بمديرية التربية والتعليم من معلمين وإداريين لقاح فيروس كورونا، ضمن توجهات الدولة بتنفيذ خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم حرصا على سلامة وصحة المعلمين والطلاب.

وأوضح «شحاتة»، أن إجمالي عدد العاملين بالتعليم ببني سويف 48 ألفا و815 معلما وإداريا بمختلف الإدارات التعليمية، حيث بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 27 ألفا و261 معلما، ومتلقي الجرعتين 16 ألفي و25 معلما، والمسجلين لتلقي الجرعات 5186 معلما وإداريا.

%99 من المعلمين والإداريين سجلوا لتلقي لقاح كورونا

وأشار إلى أن نسبة من سجلوا للحصول على لقاح كورونا بلغ 99.3 % ونسبة من تلقوا اللقاح 91%، وخلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من حصول جميع المعلمين على الجرعتين، مشيدًا بجهود مديرية الشئون الصحية لتوفير الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المعلمين والإداريين .

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف بضرورة الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية داخل دوواين الإدارات التعليمية والمدارس من طلاب وعاملين من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحفاظ عليهم من الإصابة .

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدارس 30 يونيو

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد فاجئ، اليوم السبت، مدارس 30 يونيو «الدعوة الإسلامية الخاصة» التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، يرافقه فاضل محمد فاضل مدير التعليم الخاص، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم دورات المياه وتوفير الملصقات الإرشادية للتوعية، وتحقيق التباعد الأمن بين الطلاب في طابور الصباح، وداخل الحجرات الدراسية، وتقسيم طلاب المدرسة خلال الفسحة على مجموعتين، وأيضا خلال الخروج من المدرسة منعا للازدحام و التكدس علي بوابة الخروج.