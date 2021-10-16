حظك اليوم برج الأسد الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بأنه قوي ومسيطر، يفرض شخصيته على الأشخاص المحيط\ين به، كما أنه يتمسك برأيه حتى يتم تنفيذ ما يرغب به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تتمتع بجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.