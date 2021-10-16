حظك اليوم برج الأسد السبت 16-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية عملية، يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة والحصول على المناصب القيادية، كما أنه يفرض سيطرته على الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على تنظيم أعمالك ونفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء.. تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مشروع أو أملاك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وقدرةً على التفتح.. تفكر وتخطط جيدا والأفكار تأتيك بانسيابية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.