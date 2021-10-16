تواصل الجامعات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبري والأقاليم، استخراج كارينهات العام الدراسي الجديد 2021-2022 للطلاب المستجدين أو القدامي، من خلال التوجه لمكاتب شئون الطلاب بالكليات المختلفة، و كذلك سداد مصروفات العام الجديد، وأعلنت بعض الجامعات أن هناك عدد من التيسيرات تقدم للطلاب المتعثرين غير المسددين للمصروفات الدراسية، بمختلف الكليات من أجل سداد المصروفات الدراسية كل عام في إطار الدور المجتمعي للجامعات.

الفئات المستثناة والمعفاة من سداد المصروفات الدراسية

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية للطلاب المتعثرين وغير القادرين على سداد المصروفات من ذوي الظروف الصعية، منوهة بأن أبرز الشروط تتمثل في خضوع الطالب للفئات المستثناة و المعفاة من سداد المصروفات الدراسية مثل أبناء الشهداء من الجيش و الشرطة، والمدنيين والأطباء والتمريض، الطلاب اليتامى الأم والأب، ذوي الظروف الصعبة، الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة، الطلاب الأوائل و الطلاب من أبناء المحافظات الحدودية بشرط تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية

وفي إطار توضيح الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الجامعية، قالت المصادر إنه يجب على الطلاب تقديم الأوراق التي تثبت حقهم في الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية، المتمثلة في تقديم بحث اجتماعي مختوم بشعار الجمهورية، و تقيدم مفرادات مرتب ولي الأمر و كذلك شهادة الوفاة للوالد أو الوادة بجانب صورة بطاقة الرقم القومي، و بالنسبة للمرضى المصابين بامراض مزمنة يجب عليهم تقديم الأوراق التي تثبت إثابتهم و تقرير طبي كامل، مشيرة إلى أن الإعفاء للمصروفات يكون شامل المصروفات الدراسية، وكذلك مصروفات الكتب الجامعية أو المدن لمن يرغب، مؤكدة أنه حق دستوي و مجتمعي من الجامعات تجاه أبنائها.