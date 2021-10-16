رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر.. الكليات والمناهج وخريطة الدراسة

أعلن الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، الملك سلمان وفروعها الثلاثة والعلمين والمنصورة والجلالة، ورئيس قطاع كليات الهندسة أنَّ الدراسة انتظمت بكليات الجامعات الأهلية المختلفة منذ السبت الماضي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لللجامعات الحكومية، كاشفاً رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022، وذلك للاطلاع عن كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة.

رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر 2021

وقال المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة 2021-2022، أن رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر، تمت إتاحته حرصاً من مكتب تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة علي المتابعة الجيدة وكذلك المستمرة لجميع الطلبة الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وهي: «الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة و جامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة، تم إنشاء صفحة خاصة "منصة الجامعات الأهلية في مصر»، وهي صفحة مهتمة بأخبار وتعليمات القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية وذلك على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاًَ أنها تعتبر المصدر الوحيد والرسمي لأخبار كل الجامعات و كذلك مكتب تنسيق القبول للجامعات المصرية الأهلية.

رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر2021-2022 على الانترنت

وأكّد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنَّ الطالب المقبول والمسجل بإحدى كليات الجامعات الأهلية يستطيع الدخول إلى رابط منصة الجامعات الأهلية في مصر 2021-2022، للاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بنظام التعليم بالكليات والمناهج الدراسية وكذلك المواد والمناهج المقررة للدراسة، بجانب الاطلاع على خريطة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد وكل عام والجامعات الموقع معها اتفاقيات شراكة وتوأمة وكذلك الاتفاقيات الداخلية والخارجية للجامعة وكل الفعاليات والأخبار، مؤكّداً أنَّ الدراسة انتظمت في الجامعات دون رصد أي مشكلات بشانها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.