«حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي الغربية مع الورق الحكومي: مسافة السكة

بمجرد الوصول إلى قرية سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، تتجلى مشاهد الطفرة العمرانية في منظر العمال والمهندسين، بموقع بناء أول مجمع خدمات حكومي يخدم أهالي القرية التي أنجبت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، حيث يضم المجمع الجديد مكاتب للسجل المدني والبريد والشهر العقاري، لتنتهي معه معاناة الأهالي الحائرين بين المركز والقرية لاستخراج أوراقهم الرسمية.

معاناة الأهالي قبل حياة كريمة

وفي السابق، كان الأهالي يقطعون مسافات طويلة إلى المركز لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة ومعاملات البريد والشهر العقاري، حيث كانت تخلو قريتهم من المكاتب الخاصة بتلك المعاملات الحكومية.

«كنا بنمشي مسافة ساعة سفر بين القرية والمركز عشان نطلع ورقة حكومية، ده غير الوقفة في طوابير الزحمة هناك»، بحسب «عبدالرحيم» المقيم بقرية تابعة لمركز شربين، والتي أوشكت معاناته على الانتهاء بعد أن وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأول مجمع خدمات حكومي بالقرية تنتهي معه معاناة الأهالي.

«كنا نروح للمركز ونقف طوابير عشان نطلع شهادة ميلاد ولا نطلع أي ورقة حكومية دلوقتي الدنيا هتكون أسهل عليها ولا هنقف طوابير ولا نتكلف فلوس المواصلات»، تقول عفاف عبدالحميد، من أهالي القرية في حديثها لـ«الوطن» بينما تنتظر بفارغ الصبر انتهاء المشروع لرفع المعاناة عنها في استخراج أي وثيقة حكومية.

مكتب تموين وشهر عقاري وبريد

المهندس محمد طه، مهندس تنفيذي لمشروع مجمع الخدمات بالقرية، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن العمل في المشروع يتم بسرعة لإنجازه في الوقت المحدد، لافتا إلى أن العمال يعملون على مدار اليوم.

وتابع المهندس التنفيذي لمشروع مجمع الخدمات بقرية سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بالغربية، بأن المشروع مكون من عدة مكاتب مكتب للبريد والشهر العقاري والتضامن الاجتماعي، لاستخراج الأوراق الرسمية بالقرب من المنازل لرفع معاناة الأهالي«الناس كانت بتتعب عشان تطلع ورقة دلوقتي كل حاجة هتكون قريبة ليهم»، بحسب قوله.