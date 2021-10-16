توقيع الكشف الطبي على 1704 مواطنين ضمن «حياة كريمة» بالواحات البحرية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي نُظمت لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المركز.

وأكد المحافظ، أن القافلة تمكنت علي مدار يومين من توقيع الكشف الطبي على 1704 مواطنين، إضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التي بحاجة لذلك.

تنظيم القافلة بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير»

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة تم تنظمها بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، وجامعة الأزهر، والجامعة البريطانية، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والجمعية المصرية للشعب الهوائية.

تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً لغير القادرين

واطلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة خلال يومين، وشملت توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات، كما توفر القافلة تركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

شراكة ناجحة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القافلة في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة، وللتعاون المثمر مع الجهات المشاركة، والذي يجسد نموذجاً للشراكة الناجحه بين كافة الأطراف سواء الجهاز التنفيذي أو الجامعات، أو مؤسسات المجتمع المدني، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنينز

وأكد أن المحافظة لاتدخر جهدا في تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، والتي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.