ضبط 9684 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وإحالة 36 إلى النيابة العامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 9684 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9648 شخصاً، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 1258 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 302 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1617 أرجيلة.