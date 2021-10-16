«تعليم الإسماعيلية»: ننسق مع «الصحة» لتطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

بدأت محافظة الإسماعيلية التنسيق مع وزارة الصحة لمنح طلاب مرحلة الثانوية العامة لقاح فيروس كورونا، ضمن الحملة القومية لزيادة عدد الحاصلين على اللقاح في مصر.

حصر كل طلاب الثانوية العامة تمهيدا لتطعيمهم باللقاح

وقال أحمد أبو الدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، تم حصر أعداد كل طلاب المرحلة الثانوية تمهيداً للتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح.

وقالت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه سيتم البدء في منح اللقاح لطلاب الثانوية العامة، ثم طلاب الثانوية الفنية وطلاب المدارس الفندقية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم مازالت تدرس توفير اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة، على يكون منح اللقاح ملزما وإجباريا للطلاب وشرط لدخول الامتحانات.

مصدر طبي: جرعات طلاب الثانوي لم تصل حتى الآن

وقالت مصادر طبية في مديرية الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية لم تتلق أي جرعات خاصة بطلاب الثانوية العامة حتى الآن، تمهيداً لمنحها للطلاب.

وأضاف أنه فور صدور تعليمات من وزيرة الصحة سيتم البدء في إعداد خطة لتغطية كل مدارس الإسماعيلية داخل المدينة، وفي المراكز والمدن في أسرع وقت.

وأشارت المصادر إلى أن منح المواطنين اللقاح في نطاق المحافظة مازال يجرى من خلال فرق المديرية الثابتة والمتحركة في أرجاء المدينة والمراكز والقرى.

مصر تتوسع في اللقاحات

وتعمل مصر على إنتاج أكبر عدد من اللقاحات خلال الفترة الحالية من لقاح سينوفاك من خلال مجمع صناعي في مدينة 6 أكتوبر، والذي من المفترض أن يبدأ في الإنتاج خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رسميا دراستها القيام بتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.