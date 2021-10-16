التضامن تكرم الطلاب المتفوقين بمؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية.. غدا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تكريم الطلاب المتفوقين ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة، وتقديم منح للطلاب الأولى بالرعاية، في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، الذي سيعقد غدًا الأحد، بمشاركة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤساء الجامعات.

«القباج»: دعم 1000 مدرسة مجتمعية لمن فاته قطار التعليم

وأكدت وزيرة التضامن في بيان لها، أن الدعم النقدي مشروط بالتعليم والرعاية الصحية، لافتة إلى أنه منظومة متكاملة، تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى لا يكون أحد خلف الركب بسبب الفقر، مؤكدة دعم 1000 مدرسة مجتمعية، لمن فاته قطار التعليم بالإضافة إلى تقديم منح جامعية.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

ولفتت إلى أن المستفيدين من برنامج «تكافل» تزيد تكلفة الصرف لهم على 974 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالي 500 جنيه شهريا.

واشترطت وزارة التضامن أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.