حسن أبو الروس ودينا الشربيني: «الطريق للجونة»

بدأ نجوم السينما والمسرح والبرامج التلفزيونية في التوجه لمدينة الجونة، صباح اليوم، استعدادا لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الليلة، ومن بينهم الفنان حسن أبو الروس الذي نشر صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «الطريق للجونة».

«فلتت مني» تجمع حسن أبو الروس ودينا الشربيني في الجونة السينمائي

ويستعد حسن أبوالروس ودينا الشربيني لتقديم أغنية بعنوان «فلتت مني»، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وهي الأغنية التي نشر مقطع فيديو وهو يؤديها برفقة الفنانة المصرية، منذ أيام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

3 أَغَانٍ جديدة في مهرجان الجونة السينمائي

ولا تعتبر «فلتت مني» هي الأغنية الوحيدة التي ستطرح ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، فمن المقرر أن يقدم محمد رمضان أغنية افتتاح المهرجان «جو البنات»، برفقة المغني العالمي من أصل مغربي «ريدوان»، والمغني والملحن نعمان بلعيوشي، الليلة، كما يقدم مؤدي الراب ويجز، أغنية دعائية لصالح إحدى الشركات الراعية للمهرجان.

وقدم عدد من الفنانين أَغَانٍ ناجحة على هامش الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، كان أبرزها «3 دقات» التي قدمها الفنان أبو مع الفنانة يسرا، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، وفي الدورة الثانية قدم النجوم أغنية بعنوان «العالم جونة»، ولكنها لم تحقق نفس النجاح الذي حققته الأغنية الأولى التي كانت بمثابة أيقونة للمهرجان.

ومع ختام فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، قدم الفنان أحمد الروبي أغنية بعنوان «سقفة»، التي شارك في تقديمها عدد كبير من الفنانين من بينهم ليلى علوي، هند صبري، خالد الصاوي، أحمد داود وعلا رشدي، وفي العام الرابع قدم الفنان اللبناني رامي عياش أغنية «دقي يا مزيكا».