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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:58 م | السبت 16 أكتوبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، يرفض أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين لديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالجاذبية والسحر والطاقة العاطفية.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

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