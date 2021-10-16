حظك اليوم برج القوس الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية مرحة تعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تميل اليوم لاسترجاع خبرات مؤلمة وقد تغوص في ذكريات حزينة.. قاوم لتستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.