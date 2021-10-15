«تعملي إيه لو بقيتي راجل؟».. رد صادم من رانيا يوسف وميان السيد «هتبقى مراد»

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر وداليا أشرف، تقريرا تلفزيونيا من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس الخميس، عن أشياء غريبة يخاف الفنانون منها، وقدرتهم على غناء الراب، وماذا لو كانت الفنانة رجلًا.

وقالت الفنانة رانيا يوسف: «أرفض مجرد إني أبقى راجل، أنا مبسوطة جدا إني اتخلقت ست»، أما الفنانة مايان السيد، فقالت: «لو كنت راجل، اسمي كان هيبقى مراد ودلعي مودي».

إطلالة رانيا يوسف

واستطاعت رانيا أن تخطف الأنظار وتثير الجدل بمجرد ظهورها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي 2021، إذ أطلت بفستان باللون الأزرق بفتحة مكشوفة من على القدم باستايل الكب المفتوح من الكتف.

اعتادت رانيا على أن تخطف الأنظار بإطلالتها دائما في ريد كاربت المهرجانات، وبخاصة مهرجان الجونة.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021 أمس، الخميس، بحضور عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أحمد السقا، منة شلبي، رانيا يوسف، شيرين رضا، يسرا، ولبلبة، ونجلاء بدر.