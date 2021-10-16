الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن وجود انخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع، موضحة أن هناك كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا تندفع إلى شمال إفريقيا، تنخفض علي إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن درجة الحرارة على القاهرة تصل إلى 28 درجة وتنخفض محافظات الصعيد عن 40 درجة، وتسود أجواء خريفية علي كافة الأنحاء، كما أشارت الأرصاد إلى الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، إذ تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وفي سياق آخر نوهت الأرصاد الجويية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم السبت، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20%، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% خلال الأحد المقبل، كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبًا.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.