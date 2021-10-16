إعلان أسماء المقبولين بمدن جامعة طنطا إلكترونياً والتسكين الثلاثاء

أعلن الدكتور ‏محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إعلان جميع أسماء طلاب المرحلة الأولى المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية غداً الأحد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية.

التطعيم بلقاح كورونا شرط التسكين

وشدد نائب رئيس جامعة طنطا على ضرورة تقديم إفادة معتمدة من مقر التطعيم بتناول الطلاب لقاح كورونا (الجرعة الأولى والثانية) وذلك يوم التسكين بالمدن والذى تحدد له الثلاثاء القادم.

وأكد الدكتور ‏محمد حسين حرص جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، على سلامة وصحة الطلاب، مؤكداً على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية بالكامل، وتعقيم الغرف بشكل دوري طوال فترة إقامة الطلاب.

مجلس الوزراء يشيد بقوافل جامعة طنطا وخدماتها للقرى

من جانب آخر، أشاد الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، بالجهود المضنية المبذولة في جامعة طنطا لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للقرى الأكثر احتياجاً، وإنجاح العديد من القوافل الطبية المنفذة بمختلف المحافظات، جاء ذلك في رسالة توجه بها إلى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

وتوجه رئيس جامعة طنطا بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن جامعة طنطا ‏ تفتخر بما تحققه من إنجازات في تنفيذ المبادرات الرئاسية، حيث تضع الجامعة على رأس أولوياتها للمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في القطاع الطبي، مثل القضاء على قوائم الانتظار، و100 مليون صحة وغيرها، كما تدعم مبادرة «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف الدكتور محمود ذكي ‏أن الجامعة تنظم سلسلة من القوافل التنموية الكبرى التي تجوب المراكز والقرى بالغربية، لخدمة المرضى، وتصرف لهم الدواء بالمجان، كما يتم تحويل الحالات الحرجة التي تستدعي تدخل جراحي إلى مستشفيات طنطا الجامعية.

كما أكد رئيس الجامعة أن القوافل الطبية وصلت إلى المحافظات الحدودية، حيث تم توجيه قافلة طبية كبرى إلى مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، تضم 31 أستاذاً من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية، وطاقم تمريض فني من المستشفيات الجامعية، موضحاً أن القافلة تضمنت تخصصات (العيون والجلدية والقلب والاوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك والصدر والعظام والباطنة والجراحة العامة والأنف والاذن وأمراض النساء والأورام والأسنان)، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، دعماً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».