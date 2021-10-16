«إدارة المخلفات»: تعميم تجربة النظافة في القاهرة على باقي المحافظات

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إنه تم إنشاء البنية التحتية من أجل استعياب المخلفات، بحسب الأطنان التي تخرج من كل منطقة، وتم إنشاء محطات وسيطة أيضا، لنقل المخلفات من مناطق إلى أخرى، في الوقت الذي توفرت فيه مصانع متعددة لاستخدام المخلفات كوسيط في الأسمدة ومصانع الأسمنت.

تنظيف الشوارع وغسيل الأرصفة والكباري ومحطات الأتوبيس

وأضاف «العربي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامي إنجي القاضي، أنه تم توثيق عقود التشغيل للشركات التي ستنقل القمامة، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل نظاقة الشوارع والغسيل المستمر للكباري ومحطات الأتوبيسات والكباري، وسيتم البدء في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في محافظة القاهرة وتغيرت مستويات النظافة في هذه الأماكن.

انتظار صدور لائحة قانون المخلفات

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن قانون المخلفات صدر في أكتوبر الماضي، وسيتم إصدار اللائحة الفترة المقبلة من أجل تحديد الأماكن لإلقاء المخلفات ودمج القطاع غير الرسمي للعمل في المخلفات، ضمن القطاع الرسمي، مع التعاون مع المحليات أيضا في هذا الأمر، وكذلك وزارة البيئة لمراقبة هذه المنظومة بشكل كامل.

استعداد لتوعية المواطنين

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الشركات المسؤولة عن جمع القمامة ستقوم بتوعية المواطنين، لعدم إلقاء القمامة لتقليل القمامة في الشوارع، وزيادة مراكز تجميع القمامة، لافتا إلى أن الطريقة التي جربتها الدولة في شرق وغرب القاهرة ستتوسع الفترة المقبلة في مختلف المحافظات، موضحا أن الدولة تجمع 800 مليون جنيه فقط من كل محافظات الجمهورية، وهذا مبلغ صغير، حيث تحتاج القاهرة وحدها إلى 2.5 مليار جنيه.