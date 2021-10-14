ضبط 6700 قطعة حلوى المولد دون بيانات.. ومحال تعيد تصنيعها من المخلفات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، من ضبط 6700 قطعة حلوى المولد بدون بيانات وتواريخ صلاحية، من خلال حملات مكبرة استعدادًا لاستقبال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وانتشار محال بيع الحلوى، حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

حملات تفتيشية على أسواق ومصانع حلاوة المولد النبوي

بدأت واقعة ضبط قطع حلوى المولد منتهية الصلاحية، حين توالت حملات الإدارات الفرعية اليوم على مصانع وورش تصنيع الحلوى، وكذلك منافذ بيع حلوى المولد المنتشرة بأنحاء الإسكندرية، والتى أسفرت عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز عدد 5000 قطعة حلوى مولد بدون بيانات أو تواريخ صلاحية.

ونجحت الحملات التفتيشية أيضًا في ضبط منشأة بدون ترخيص لصناعة حلوى المولد، وتم التحفظ على عدد 1700 قطعة حلوى المولد متنوعة، وضبط عدد 10 شكاير جوز الهند عبوة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى 250 كجم بأحد مصانع الحلوى الشهيرة.

ضبط حلوى المولد منتهية الصلاحية في الإسكندرية

استمرارًا لعمل الحملات على أسواق حلوى المولد، تم ضبط إحدى المحلات لحيازته دقيق وسمن بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 10 شيكارة دقيق 72 % استخراج زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى نصف طن دقيق، وعدد 20 صفيحة سمن زنة الصفيحة الواحدة 11 كجم باجمالى 220 كجم.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الحلويات لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها و تم التحفظ على عدد 18 بستلة بلاستيك ابيض اللون زنة الواحدة 13 كجم بداخلها كميات من الفراولة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية من لون ورائحة بإجمالي وزن 234 كجم.

11 جوال بلاستيك يحتوي مخلفات لإعادة تصنيع الحلوى

ضُبطت عددًا من المحلات التي تُعيد تصنيع الحلوى من المخلفات، حيث احتوى إحدى المحال على 11 جوال بلاستيك بداخلها مخلفات وهوالك تصنيع بيتي فور بغرض إعادة تصنيعها مرة أخرى بنفس الورشة بإجمالي وزن 160 كجم، وضبط عدد 438 عروسة حلوى المولد مجهولة المصدر وبدون بيانات

تم تحرير محضرًا بتلك الوقائع وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط بيع الحلوى، وتحرير 19 محضرًا عدم حمل شهادات صحية للعاملين فى مجال تصنيع و بيع الحلوى، وتحرير 15 محضرًا عدم الإعلان عن أسعار الحلوى بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.