استقرار أسعار الأسمنت والحديد.. والأعلى سعرا للأول 1110 جنيهات للطن

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم السبت، 16 أكتوبر 2021 استقرارا في الأسواق، وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السولار من المؤثرات على أسعار مواد البناء والأسمنت وأسعار الحديد.

وتعتمد عمليات النقل بالكامل على استخدام السولار، وبالتالي لو كانت هناك زيادة فيه فكان يمكن أن تؤثر على الأسعار، ولكن القرار الأخير لم يحرك أسعار السولار واكتفى بسعر البنزين.

واستقرت أسعار الأسمنت وأسعار الحديد منذ منتصف الأسبوع الماضي عقب ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الأولى من الأسبوع.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» سعر الأسمنت اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 في السوق المصري.

- استقر أسمنت السويدي، حيث سجل سعر الطن 1110 جنيهات وهو أعلى الأنواع سعرًا.

- استقر سعر أسمنت شركة الممتاز ليتراوح سعره من 1070 جنيهًا إلى 1080 جنيهًا للطن.

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 1090 جنيهًا.

- وسجل أسمنت حلوان سعر 1030 جنيهًا.

- سعر أسمنت وادي النيل سجل 1030 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت قنا اليوم ليسجل 1020 جنيهًا للطن.

- استقر سعر طن أسمنت شركة المنيا ليسجل 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، حيث يشهد استقرارا منذ عدة أشهر:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيهًا للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.