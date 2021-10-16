استقرار أسعار البيض عند 52 جنيها لـ«الأبيض»

استقرت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت 16 أكتوبر، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ، بقيمة جنيه للبيض الأحمر و50 قرشًا للأبيض.

أسعار البيض اليوم السبت

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، في المزارع المنتجة والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض نحو 47.50 جنيه، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، بينما تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا في المحلات؛ نظرًا لارتفاع أسعار التوزيع والنقل.

أما عن أسعار البيض الأحمر، فسجل نحو 49.50 جنيه في المزراع، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

مقاطعة البيض

ويحافظ البيض البلدي على استقراره منذ فترة طويلة، إذ يبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيهًا.

وخلال الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها أسعار البيض في السوق المحلي، قرر عدد من المواطنين التوقف والامتناع عن شراء البيض، لتكوين مقاطعة البيض وسيلة للضغط على المنتجين لخفض السعر، الذي يرتفع دائما دون أسباب واضحة.

وبحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة، بأسعار مناسبة؛ لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.