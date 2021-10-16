تعرف على أسعار وأماكن مسحة كورونا للسفر في مصر 2021

يبحث كثير من المواطنين الراغبين في السفر عن كيفية إجراء مسحة كورونا للسفر وعن الأماكن المعتمدة، وكذلك الأسعار التي من خلالها يمكن إجراء المسحة، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في عمل مسحة كورونا خصصت وزارة الصحة والسكان العديد من المعامل المركزية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات من أجل إجراء مسحة كورونا للمواطنين المسافرين والمعتمدة من العديد من الدول الراغبة في الإطلاع على مسحة كورونا، للتأكد من سلامة المواطنين الوافدين لأراضيها.

وترصد «الوطن» أماكن مسحة كورونا للسفر في مصر وكذلك الأسعار

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعامل المركزية على العديد من المعامل المعتمدة وتوفير فرق طبية متخصصة لإجراء المسحة داخل المعامل، وفي حالة عدم قدرة المواطنين في الذهاب للمعامل لإجراء المسحة توفر بعض الأشخاص لإجراء المسحة الطبية لهم وإرسالها للعنوان المقيم فيه.

خطوات إجراء مسحة كورونا

- الدخول على موقع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان من هنا.

- التسجيل على رابط موقع المعامل المركزية وتحديد موعد لإجراء المسحة.

- كتابة البيانات المطلوبة لعمل مسحة كورونا.

- تشمل الاستمارة التاريخ المحدد لإجراء الاختبار.

- إذا كان الشخص المراد يريد إجراء مسحة كورونا للسفر للخارج، يمكنه كتابة البيانات بالصورة التالية: «الاسم باللغة الإنجليزية، والرقم القومي، ورقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والنوع، والوظيفة، ورقم الهاتف».

- يتمّ تحديد الميعاد والمكان الذي يتم اختياره من بين فروع المعامل الموجودة في كل المحافظات.

- كشفت وزارة الصحة مواعيد العمل في المعامل المركزية من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً وأيام الجمعة والعطلات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

- تظهر نتيجة مسحة كورونا عقب إجراء تحليل فيروس كورونا خلال من 24 إلى 48 ساعة.

- سعر مسحة كورونا في المعامل المركزية موحد بقيمة بـ1200 جنيه للمسحة لكل الفئات العمرية.

- وتوفر المعامل المركزية تحليل مسحة كورونا لبعض الحالات التي تقرر للذهاب إلى المعمل لإجراء المسحة في المنزل، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية.

- توفر المعامل نتيجة التحليل بـ«الباركود» من خلال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية المختلفة.