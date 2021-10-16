أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعات قياسية للأسبوع السادس

ارتفعت أسعار النفط العالمية، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، إذ قاربت أسعار برميل النفط خام برنت العالمي من الـ85 دولارًا للبرميل الواحد، والتي لم تصل إلى هذا الحد منذ سنوات طويلة.

وأغلقت أسعار النفط، أمس الجمعة، على ارتفاعات ملحوظة، بنسبة زيادة 3% خلال؛ لتحقق بذلك مكاسب مرتفعة للأسبوع السادس على التوالي.

خام برنت يتخطى حاجز الـ 85 دولارًا

وقفزت أسعار النفط خام برنت لأعلى مستوى منذ سنوات متجاوزة 85 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل كبير، إذ سجل أعلى سعر للبرميل من الخام الأمريكي أمس الجمعة، لتتخطى الـ82 دولارًا.

توقعات بارتفاع آخر في أسعار النفط

وتأتي ارتفاعات الأسعار وسط دلائل متزايدة على انخفاض المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط من المتوقع ارتفاعها مرة أخرى لتسجل أعلى معدلاتها.

ويشهد السوق العالمي حالة من التعطش للنفط، وهناك عجز يصل إلى 2.5 مليون برميل، وذلك بعد عودة مؤشرات الطلب للارتفاع مرة أخرى على خلفية زيادة فتح المنشآت وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.