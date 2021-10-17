القصة الكاملة لحريق الإسماعيلية.. الاستعانة بـ 30 سيارة إطفاء

أنهت سيارات الإطفاء السيطرة على حريق شب مساء أمس السبت، بمنطقة استثمار الإسماعيلية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مخزن تابع لإحدى الشركات وعدم قدرتهم السيطرة على الحريق.

وانتقل اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية واللواء أحمد عبدالعزيز حكمدار الإسماعيلية، إلى مكان الحادث لمتابعة السيطرة على الحريق.

30 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال 3 ساعات، بعد الاستعانة بحوالي 30 سيارة إطفاء.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع سيارات القوات المسلحة وسيارات هيئة قناة السويس في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وأكدت المصادر عدم وجود أي إصابات بين العاملين في المصنع أو المتواجدين في المخزن لمدة اندلاع الحريق، فيما أكدت المصادر الطبية عدم وصول أي مصابين إلى المستشفيات.

مخزن مواد كيميائية سبب شدة الحريق

وتعرضت منطقة الحريق إلى العديد من الانفجارات خلال الحريق بسبب وجود كمية كبيرة من المواد الكيميائية في مكان الحريق.

وتسببت الانفجارات في ارتفاع ألسنة اللهب لأكثر من 80 مترا، فيما تصاعدت الأدخنة بشكل كبير في سماء طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وبحسب المعاينة الأولية عقب انتهاء عملية الإطفاء والتبريد فإنه تم العثور علي كمية كبيرة من خزانات المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الدهانات.

محافظ الإسماعيلية يتفقد مكان الحريق

وتفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية مكان الحريق خلال عملية الإطفاء لمتابعة عملية الاطفاء والتبريد، والتقى باللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية والقيادات الأمنية للوقوف على آخر التطورات والسيطرة على الحريق بشكل كامل.

وقالت المصادر إن محافظ الإسماعيلية أمر بتشكيل لجنة لفحص مكان الحريق فور انتهاء أعمال الإطفاء والتبريد لمعرفة سبب الحريق ومراجعة كل شروط الأمان وإجراءات الحماية المدنية.