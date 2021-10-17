شاب يرفع دعوى قضائية ضد خطيبته لإتمام الزواج أو دفع تعويض (فيديو)

تتعالى أصوات الأفراح والزغاريد داخل المنزل ويقبل الأهل على الشاب «مصطفى عثمان» لتقديم التهاني بمناسبة اقتراب موعد زفافه، إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب دون مقدمات، حين اتخذت خطيبته قرارها بالتخلي عنه وعدم استكمال الزواج، الأمر الذي وقع كالصاعقة عليه حيث أصابه اليأس، لاسيما أنه لم يعرف دوافعها لذلك القرار.

خطوبة استمرت عامين ونصف العام

التقت «الوطن»، بالشاب مصطفى عثمان صاحب الـ 34 عاما، والذي قال في البداية إنه ارتبط بخطيبته منذ ما يقارب من عامين ونصف العام، مشيرا أن الأمور بينهم كانت هادئة ولا مجال للخلافات التي تدعو إلى الانفصال.

عقد قران

وأشار «عثمان» أنه عقد قرانه على عروسه منذ بداية الخطوبة كونهما من قرية ريفية ويخشى عليها من حديث الناس، مضيفا أنه تولى الإنفاق عليها منذ عقد القران، حيث اعتبرها زوجته ويجب عليه تحمل نفقاتها، لاسيما أن والديها منفصلان عن بعضهما.

المساندة في الدراسة

وتابع أنه ساعدها على استكمال دراستها حتى التحقت بمعهد التمريض وتحمل نفقاته أيضا، مضيفاً أنه منحها راتبا شهريا بلغ قيمته 500 جنيه وذلك حتى لا تعمل في المحال التجارية أو ماشابه ذلك، حفاظا عليها.

العروس تتراجع عن حفل الزفاف

وذكر ابن مدينة الدلنجات، أنه فوجئ قبل زفافهما بشهر، أن خطيبته وأهلها قرروا عدم استكمال الزواج بزعم أن الفتاة رفضت، مشيرا أنه حاول الوصول إليها مرارا لمعرفة أسباب ذلك إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

فشل التراضي

وأضاف أنهم حاولوا الوصول إلى حل مناسب مع أهلها ولم يتمكنوا من ذلك، بالإضافة إلى عدم قدرته على استرداد متعلقاته ومستحقاته لديها، مشيرا أن أهلها رفضوا إعطائه إياها معللين ذلك أنها قضى معها عامين فأصبحوا من حقها.

جلسات عرفية

وذكر «عثمان»، أنهم لجأوا إلى الجلسات العرفية دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد عروسه للحصول على مستحقاته، بعدما يأس من الطرق المتعارف عليها بين القرى وبعضها.

القضية الأولى من نوعها

ومن جانبه قال جابر أغا محام الشاب، أن هذه القضية الأولى من الممكن أن تكون الأولى من نوعها في مصر، والتي تطالب الخطيبة باستكمال الزفاف أو التعويض المادي لموكله عما تعرض له من استغلال، على حد وصفه.

تعويض مادي

وتابع المحام، أنهم حاولوا اللجوء إلى الجلسة السلمية والتي يدعى فيها الطرفان لمواجهة بعضهما البعض، رغبة في التوصل إلى حل خلاف الانفصال، إلا أن خطيبة موكله لم تحضر، بل إنها رفعت دعوى خلع عليه.

إتمام الزفاف

وفي ختام حديثه ذكر محامي الشاب، أنه سيطالب بتعويض مادي لموكله قد يصل إلى 50 ألف جنيه مع حصوله على جميع مستحقاته أو إتمام الزفاف والتراضي بين الطرفين.