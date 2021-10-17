إيمي سمير غانم تزور قبر والديها وتدعو لهما

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر تطبيق الاستوري على «انستجرام»، فيديو لها أثناء زيارتها لقبر والديها، وعلقت على الفيديو قائلة «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا».

رسائل إيمي سمير غانم لوالديها

تحرص الفنانة إيمي سمير غانم، منذ وفاة والديها، إلى إرسال رسائل لهما عبر حسابها عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وكتبت منذ أيام: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني، وأنتو بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة إني أوحش من الأول».

وأضافت: «كل حاجة عملتها بس مش بهدا.. الحمد لله علي نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد.. بطلب من كل اللي بيحبني يدعي لي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده».

وفي 4 أكتوبر، وجهت إيمي سمير غانم، عبر حسابها في «إنستجرام»، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها دلال عبد العزيز، حيث كتبت قائلة: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وإنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله».واضافت : «بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة إني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء».

واختتمت: «أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده والحمد الله على أي ابتلاء أنا راضية».