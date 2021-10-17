«الكهرباء»: العداد الكودي برقم وليس باسم الشخص لحين تقنين وضع وحدته

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة استقبلت 1.8 مليون طلب لتركيب العدادات الكودية بالمباني المنشأة حديثا، حيث أنه عداد يجرى تركيبة في المباني غير متكاملة التراخيص، «العداد الكودي بيكون برقم مش باسم الشخص لحد ما يقنن وضع وحدته السكنية، وبيشتغل بالكارت».

حمزة: «عندنا 9 شركات توزيع الكل حريص أنه يكمل الإجراءات الخاصة»

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه تم تركيب أكثر من 500 ألف عداد من الـ1.8 مليون طلب، كما تم إجراء معاينات لما يقارب الـ800 ألف طلب آخر، «عندنا 9 شركات توزيع الكل حريص أنه يكمل الإجراءات الخاصة».

حمزة: العداد الكودي أفضل من نظام الممارسة

وأوضح أن العداد لاقي رواجا من قبل المواطنين للتحول للمحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع في المبانى المخالفة والعشوائية، نتيجة دقة ذلك العداد بالمحاسبة والمقارنة عن نظام الممارسة الذى يصعب تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن.

وأكد أن هناك ما يقارب الـ12 مليون عداد مسبق الدفع، وفي حين أتم المواطن التصالح، فيتم تغيير عداده من عداد كودي لعداد قانوني مسبق الدفع، «العدادت القانونية بنركبها على طول وأول بأول، واللي بيتصالح مع الدولة وكمل إجراءات التصالح بيصبح قانوني، ولكن لو مكملش إجراءات التصالح هيظل غير قانوني ويعامل معاملة النظام الكودي».

وتابع: «فترة دخول العداد الكودي للوحدة السكنية بتعتمد على البيت نفسه، ولو كان مؤهل فنيا لتركيب العداد بيتم تركيبه، وأحنا بيهمنا أننا لما نوصل كهرباء بطريقة فنية أن الكهرباء توصل بدون مشاكل ومتسببش مشاكل عند الشبكة الخارجية للناس».