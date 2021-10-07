7 معايير لاختيار «مشترك كهرباء» آمن للحفاظ على حياة المواطن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن المواصفات الفنية الآمنة لاختيار «مشترك الكهرباء»، في ظل الانتشار الكبير لبضائع الأجهزة الكهربائية المقلدة، التي يباع أغلبها على الأرصفة، دون مراعاة أدنى وسائل الأمان، حفاظا على حياة أفراد الأسرة من مخاطر «البضاعة المضروبة».

المعايير والمواصفات الخاصة لاختيار «مشترك الكهرباء»

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن 7 معايير ومواصفات الخاصة لاختيار «مشترك الكهرباء»، والتي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وأمان المستهلك من خلال الخطوات التالية:

7 معايير لجودة مشترك الكهرباء

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع «برايز» المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميعها.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.

- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي توصلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء «حتى لا توصل أجهزة إضافية إليه».

طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من النصائح للحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم ومنازلهم من مخاطر الكهرباء، وهي كالتالي:

- وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- التأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

-عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل عند مغادرة المنزل.

- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب الأجهزة الكهربائية.

- التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة.

- التأكد من سلامة ثرموستات السخانات وجهاز المنظم وصمام الأمان.

- التأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية ومراعاتها للمواصفات القياسية.