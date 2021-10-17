«حياة كريمة» تنتهي من مشروعات 23 قرية بالكامل في شربين بالدقهلية

وجه طارق شكري، رئيس مجلس مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه للدولة المصرية والذي طلب من المصريين بالحلم بحياة جيدة وحياة كريمة، موضحًا أن الدولة المصرية تسابق حلمها من خلال المجهودات الكثيرة جدًا على أرض الواقع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

26 قرية من مركز شربين ضمن قرى حياة كريمة

وأضاف «شكري»، أنه في بداية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تم حصر كل احتياجاتنا من المبادرة وتحديد ما هو مطلوب لـ 26 قرية بمركز شربين بالمحافظة، وحققنا عددا كبيرا من المشروعات في القرى تلمس المواطنين وكل احتياجاتهم، وقطعنا شوطا كبيرا جدا في المبادرة الرئاسية، وأنجزنا قطاعات كاملة من خلال المبادرة وتم تسليمها، وبدأ العمل الفعلي فيها، خاصة في شق البناء والتعمير.

نسبة إنجاز المشروعات في القرى

وأوضح رئيس مجلس مدينة شربين بالدقهلية، أنه تم إنجاز 95% من المشروعات في قطاع مياه الشرب في الـ26 قرية بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية تم استكمالها بالكامل، وكذلك تم إنجاز مشروعات الصرف الصحي بنسبة تصل لـ80%، كما تم الانتهاء من كل المشروعات في 23 قرية، والانتهاء من رفع الكفاءة في هيئة الإسعاف في المدينة وبدأت العمل الفعلي، إضافة إلى الانتهاء من الوحدات الصحية التي تم رفع الكفاءة بها ودخلت حيز العمل.