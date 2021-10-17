مستشار الرئيس: أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين قد يعزز المناعة بصورة أكبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من لقاح مختلف عن الجرعتين السابقتين أمر ليس به أي مشكلة، فهناك فارق كبير بين خلط اللقاحات وبين تلقي الجرعة الثالثة من لقاح آخر، إذ دعت وزارة الصحة تلقي الجرعة الثالثة لكل من مر عليه عام منذ تلقيه الجرعتين.

هدفنا منح الأجسام مناعة ضد فيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الأبحاث أثبتت أمورا كثيرة، فمثلاً بعضها أثبت أنه لاتوجد مشكلة، وأبحاث أخرى ذهبت أنه لو أخذ مرة من لقاح والأخرى من نوع آخر قد تُكون أجسام مناعية أقوى في هذه الحالة، مؤكدًا أن الهدف هو منح الجسم مناعة ضد هذا الفيروس.

مدى جاهزية الدولة لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات

وعن مدى جاهزية الدولة المصرية، لإعطاء المواطنين الجرعة الثالثة، أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لديها ما يكفي من جرعات اللقاحات للبدء في هذا الأمر، فالملحمة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير اللقاحات، ومن مصادر متعددة، بالإضافة للتصنيع المحلي لأحد الأنواع، جعل لدينا من الجاهزية للتوجه لذلك.

اقتربنا من حاجز الـ 18 مليون شخص تلقى اللقاح

وكشف «تاج الدين»، أنه بنهاية الشهر الجاري أو أوائل نوفمبر المقبل، سيكون لدينا 60 مليون جرعة لقاح تكفي لتطعيم من لم يأخذوا لقاحًا أو من سيحصلون على الجرعة الثالثة، موضحًا أن عدد المصريين الذين تلقوا اللقاح اقترب من حاجز 18 مليون مواطن مصري، «أتوقع أن نصل لتطعيم 40%من المصريين بنهاية 2021 بسبب إلزام فئات المجتمع بتلقي اللقاح بتعليمات صارمة أن المتعاملين في الجهات الحكومية والعاملين بها لابد أن يكونوا حاصلين على اللقاح».