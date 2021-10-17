رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

أرسل رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، قربانا إلى ضريح حرب مثير للجدل، للمرة الأولى بعد توليه منصبه في وقت مبكر من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن «كيشيدا» أرسل شجرة ماساكاكي إلى ضريح ياسوكوني في العاصمة «طوكيو»، احتفالا بمهرجان الخريف الذي يستمر يومين حتى غد الاثنين.

زيارات السياسيين اليابانيين لـ الضريح تثير غضب كوريا الجنوبية والصين

وكانت زيارات السياسيين اليابانيين لـ الضريح في وقت سابق، أثارت غضب كوريا الجنوبية والصين اللتين عانتا من العدوان الياباني في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها كيشيدا قربانًا إلى الضريح، الذي يُنظر إليه على أنه رمز للنزعة العسكرية اليابانية، منذ أن تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، على الرغم من أنه لم يقم بزيارته شخصيًا.

ويكرم ضريح ياسوكوني، قتلى الحرب اليابانيين، بما يشمل 14 شخصا يعتبرون من مجرمي الحرب العالمية الثانية من الدرجة الأولى.

وتعتبر دول آسيوية تلك الزيارات بمثابة تبرير العدوان وتكريم العسكر اليابانيين الذين راح ملايين الأشخاص ضحايا لأعمالهم.

وكان رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، آخر رئيس وزراء ياباني زار الضريح شخصيا في عام 2013، ما أثار انتقادات واسعة من قبل دول الجوار في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقام 3 وزراء من حكومة رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيديه سوجا، بزيارة ضريح ياسوكوني، ما أثار غضب الصين وكوريا الجنوبية.

وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبةي، قال امس الاول الجمعة، إن الرئيس الكوري «مون جيه-إن» ورئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا اتفقا على تسريع المشاورات الدبلوماسية بين البلدين لحل الخلاف الذي طال أمده بشأن العمل القسري في زمن الحرب.