طوكيو: النسخة المعدلة للعقيدة الدفاعية قد تشمل توجيه ضربات وقائية

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن النسخة المعدلة للعقيدة الدفاعية لـ بلاده قد تشمل توجيه ضربات وقائية إلى قواعد صاروخية للخصم المفترض، مضيفا في تصريح لصحيفة «يوميوري»اليابانية، ردا على سؤال: «نعم هذا الخيار قيد الدراسة أيضا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «كيشيدا»، أن تقنيات الصواريخ البالستية وفرط الصوتية تستمر بالتطور، ومن ناحية حماية السكان اليابانيين يجب دراسة جميع الخيارات الواقعية، موضحا أن مراجعة العقيدة الدفاعية الوطنية يجب أن تجري بأسرع ما يمكن.

كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تسريع المشاورات الدبلوماسية بين البلدين

من جانبه، قال المكتب الرئاسي في سول، إن رئيس كوريا الجنوبية، «مون جيه-إن»، ورئيس وزراء اليابان الجديد، اتفقا، أمس الجمعة، على تسريع المشاورات الدبلوماسية بين البلدين لحل الخلاف بشأن العمل القسري في زمن الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية «البيت الأزرق»، «بارك كيونج-مي»، في بيان، إن المسؤولين الاثنين، توصلا إلى الاتفاق خلال المحادثة الهاتفية الأولى بينهما بعد تولي «كيشيدا» منصبه الأسبوع الماضي.

وتوترت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، بسبب نزاع متعلق بمشكلة العمل القسري لسنوات بعد أن فرضت طوكيو، قيود تصدير على بعض المواد إلى سول في 2019، انتقاما من حكم محكمة كورية على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن هناك اختلافات في التفسيرات القانونية لاتفاقية 1965 مضيفا: «أعتقد أنه سيكون من الأفضل متابعة الحل الدبلوماسي بين البلدين، وآمل في تسريع المشاورات والتواصل بين السلطات الدبلوماسية».

ودعا «مون جيه-إن »، «كيشيدا» على إيجاد حل لمشكلة الاستعباد الجنسي للكوريات من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.