محافظ الغربية: مجزر «شبشير» ينتج لحوما مطابقة للمواصفات العالمية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، افتتاح المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بمركزة طنطا خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر المقبل، وذلك خلال تفقد المحافظ أعمال التجهيزات النهائية لمشروع المجزر، والذي وصلت نسبة الأعمال به إلى 99%.

الافتتاح في العيد القومي أكتوبر المقبل

وأوضح محافظ الغربية أن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية، لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات، ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة حيث يشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح «عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وعنبرين آخرين يعملان بشكل يدوي وتبلغ طاقتهم الاستيعابية «20 رأس ماشية / ساعة و50 رأس أغنام / ساعة » لكل عنبر».

وأكد رحمي خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، وذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، مشيراً إلى أن المجزر يهدف في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.

محطتان للمعالجة وتدوير المخلفات

وأشار المحافظ إلى أن المجزر يحتوي على محطة معالجة سعة «100 م3 / يوم» ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف «كوك» بسعة 3 طن بجانب المبنى الإداري «معمل وخزينة أختام »، ومبنى الخدمات «غرفة أمن وغرفة عمال وغرفة مولد كهرباء وغرفة كهرباء»، وخزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، وخزان مياه احتياطي سعة 200 م3 ومنطقة استقبال «الفرت» ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.