عيادات متنقلة لتطعيم الفنانين وضيوف مهرجان الجونة بلقاح كورونا َ(صور)

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فرق طوارئ وعيادات طبية متنقلة مجهزة بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتأمين مهرجان الجونة على المستوى الطبي.

كما خصصت المديرية فرق تثقيف وأخرى للتواصل المجتمعي تجوب المدينة وتقدم كل الخدمات الطبية بمحيط الفنادق والمنشآت السياحية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة بمدينة الغردقة.

4 فرق طبية لتأمين مهرجان الجونة

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى الدفع بـ4 فرق طبية لتأمين مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الغردقة، وفرق أخرى للطوارئ، ومهمتها التأمين الطبي للمواقع والمنشآت المهمة والمنتجعات السياحية، وكذلك فرق للعيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للزائرين والمقيمين طوال اليوم، وفرق أخرى لتطعيم الفنانين وضيوف المهرجان بلقاح فيروس كورونا.

تطعيم الفنانين وضيوف مهرجان الجونة بلقاح كورونا

وأكد مصدر طبي بمنتجع الجونة في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من الفنانين وضيوف المهرجان توافدوا على فرق التطعيم بالعيادات المتنقلة وتلقوا لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق مع الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ بالبحر الأحمر، مشيدا بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية وفرق الطوارئ والعيادات المتنقلة تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

«ساويرس»: وزارة الصحة أكبر داعم لمهرجان الجونة

ومن جانبه، أشاد المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، في تصريحات صحفية بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، ودعمها الكبير لمهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه بدون دعم «الصحة» في ظل ظروف فيروس كورونا لكان الأمر مختلفا تماما، وشدد على أن وزارة الصحة أكبر الداعمين لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.