وزير الأوقاف: صدور مجموعة جديدة من «رؤية» بالتعاون مع «الثقافة»

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، انتهت الوزارة من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة «رؤية»، التي تضم 15 إصدارًا مهما، أبرزها كتاب «العقل والنص»، الذي يؤكد أهمية إعمال العقل في فهم النص وفق مقتضيات العصر، مع الحفاظ على ثوابت الشرع، وكتاب الجاهلية والصحوة الذي يفنّد أباطيل أهل الشر في رمي مجتماعتنا المؤمنة والمسلمة والموحدة بالجاهلية ظلمًا وبهتانا.

مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان

وأضاف جمعة، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كتاب الجالية والصحوة يؤكد أنّ الصحوة الحقيقية ليست في مجرد الشكل الذي تتسطر خلفه الجماعات، إنّما في الصحوة الحقيقية في الالتزام بجوهر الدين وقيمه السمحة، وإدارك أنّ مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن نعمل على تقدم دولنا في مختلف الديانات.

جمعة: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

وتابع وزير الأوقاف: «لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فتفوقنا في أمور دنيانا بالعمل والإتقان يدفع الناس لاحترام ديننا ودنيانا، وبهذه المجموعة يبلغ إصدار ما صدر من هذه السلسلة 83، منها 35 كتابا باللغة العربية و35 كتابا مترجما، و13 إصدارًا من سلسلة رؤية للنشر، لتصبح لما تعالجه من قضايا فكرية وثقافية وتصحيحا للمفاهيم الخاطئة، أحد أهم العناصر اللازمة لتصحيح المفاهيم، مع عملنا المستمر على تحويل الإصدارات إلى برامج تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات ومعلمي التربية الإسلامية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإلى محاضرات وندوات للشباب وغيرهم بالتعاون مع وزارة الشباب والجهات المعنية بصناعة الوعي في دلواتا المباركة».